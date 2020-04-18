В Испании продлят карантинные меры до 9 мая

Ослабление ограничений коснется только детей - с 27 апреля они смогут выходить на прогулку, чтобы меньше подвергаться стрессу.

Премьер-министр Испании Педро Санчес решил продлить карантинные меры в стране, введенные из-за коронавируса, до 9 мая. При этом условия их соблюдения будут смягчены, сообщило 18 апреля издание Majorca Daily Bulletin

Теперь эту меру теперь должен одобрить Конгресс депутатов (нижняя палата парламента страны).

"Несмотря на огромный прогресс, которого мы достигли, невозможно просто отменить карантин. <...> Я передам завтра главам правительств автономных сообществ и на следующей неделе конгрессу депутатов свое предложение о продлении социальных ограничений до 9 мая", - заявил Санчес.

Испанский премьер добавил, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей, чтобы они могли выходить на улицу.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января.

На данный момент страна находится на втором месте в мире по числу инфицированных и на третьем - по числу смеретй.

В середине марта в стране одобрили введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Он предполагает ограничение передвижения по всей стране и закрытие учебных и развлекательных заведений, кафе, баров, парков и спортзалов.

Испанцам разрешено выходить из дома только за продуктами, в аптеку, больницу, а также на работу.