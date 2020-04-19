Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным

Несмотря на суровые санкции против РФ, отношения с российским президентом по-прежнему хорошие, подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкции и жесткие меры, у него сохранились хорошие отношения с Россией. Об этом он заявил на брифинге 18 апреля, отвечая на вопрос о том, пытаются ли "противники США", такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Штатам.

"Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой", - указал Трамп.

По его словам, никто ранее не был так суров с президентом России Владимиром Путиным.

"Никто не был так суров с Путиным, как я. И он это знает лучше всех. Посмотрите на санкции. Посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу, никто даже не знал о нем, я вскрыл это, и теперь все говорят о нем. Но вместе с тем, у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+. Это сохранит нам Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты", - подчеркнул Трамп.

Напомним, на экстренном заседании 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в июле-декабре - на 7,7 миллиона баррелей в сутки и в январе 2021-апреле 2022 года - на 5,8 миллиона баррелей в сутки.



Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 миллиона баррелей каждая с уровня 11 миллионов баррелей. В декабре прошлого года Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций в отношении России , в частности, против операторов проекта Северный поток-2.

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