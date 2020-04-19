США ввели в эксплуатацию новую подлодку

Быстроходная подводная лодка USS Vermont класса Вирджиния за последние несколько недель успешно прошла первые морские испытания.

Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию боевую подводную лодку USS Vermont класса Вирджиния. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ВМС.

В военном ведомстве подчеркнули, что субмарина начала боевую службу без традиционной торжественной церемонии из-за эпидемии коронавируса в США. При этом мероприятие может состояться позже.

Командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл подчеркнул, что введение USS Vermont в эксплуатацию означает "новую фазу доминирования Америки под водой".

Подводная лодка имеет длину почти 115 метров и сможет погружаться на глубину 240 метров. Ее строительство началось в мае 2014 года.

Напомним, в начале апреля ВМС США ввели в эксплуатацию атомную подводную лодку USS Delaware.

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