Посольство РФ "переехало" с площади Бориса Немцова

Дипведомство теперь указывает своим юридическим адресом улицу Коруновачни, где находится другой корпус посольства.

Посольство России в Праге изменило свой юридический адрес после переименования площади Под каштанами, где оно находится в площадь имени Бориса Немцова, сообщает Aktualne.

Отмечается, что теперь посольство отмечает своим адресом улицу Коруновачни, где находится консульский отдел посольства.

"В Министерство иностранных дел Чехии от россиян поступила нота, которая сообщает, что сейчас оно (посольство) находится на улице Коруновачни", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Стичова подтвердила, что российское посольство сообщило их "об изменении адреса доставки". В министерстве расценили это "административным шагом", оспаривать который нет оснований.

Посольство перенесли в другое здание, в 400 метров от основного, которое тоже принадлежит российскому диппредставительству в чешской столице. Там находился консульский отдел.

Площадь под каштанами была переименована в площадь имени Бориса Немцова в феврале 2020 года. К слову, здание посольства РФ была единственным на улице.

Напомним, в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова. Зеленая зона находится рядом с посольством России – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта. А в 2018 году в Вашингтоне появилась площадь имени Немцова – тоже у российского посольства.

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