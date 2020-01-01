Трамп анонсировал ослабление карантина

На следующей неделе три штата начнут постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Американские штаты Техас и Вермонт с начала следующей недели позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу, несмотря на распространение коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, сообщает в воскресенье, 19 апреля, Голос Америки.

Также отмечается, что власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, которые свидетельствуют, что вирус прошел свой пик", - заявил Трамп.

При этом ряд губернаторов предупредили, что не будут преждевременно принимать решение о снятии ограничений со своих штатов прежде чем не будет проведено дополнительное тестирование.

План Трамп. Как США будут выходить из карантина

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке смертность от COVID-19 пошла на спад. За сутки в штате умерло более полутысячи человек, что является лучшим показателем за последнее время.

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