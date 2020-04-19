Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин записал к россиянам пасхальное видеообращение из дому, в котором рассказал, что ситуация в стране находится под полным контролем и "все будет хорошо". Соответствующее видео опубликовала в воскресенье, 19 апреля, пресс-служба Кремля.
"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем", - заявил президент.
Путин отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.
"Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и, прежде всего, для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - добавил он.
Президент РФ также подчеркнул, что власти работают в борьбе с коронавирусом на опережение.
"Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо", - указал Путин.
Он также поздравил россиян с Пасхой, отметив, что "все будет хорошо с Божьей помощью".
Накануне сообщалось, что в России рекордное число новых заражений COVID-19. За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах России.
Также в Москве заявляли об увеличении числа бессимптомных пациентов.
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