Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

Российский лидер сообщил, что страна обладает необходимыми ресурсами для защиты людей, а власти в борьбе с коронавирусом работают на опережение.

Путин заверил россиян, что ситуация с коронавирусом под контролем

Президент РФ Владимир Путин записал к россиянам пасхальное видеообращение из дому, в котором рассказал, что ситуация в стране находится под полным контролем и "все будет хорошо". Соответствующее видео опубликовала в воскресенье, 19 апреля, пресс-служба Кремля.

"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем", - заявил президент.

Путин отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

"Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и, прежде всего, для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - добавил он.

Президент РФ также подчеркнул, что власти работают в борьбе с коронавирусом на опережение.

"Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо", - указал Путин.

Он также поздравил россиян с Пасхой, отметив, что "все будет хорошо с Божьей помощью".

Накануне сообщалось, что в России рекордное число новых заражений COVID-19. За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах России.

Также в Москве заявляли об увеличении числа бессимптомных пациентов.

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