Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

Комментариев: 6
Российский лидер сообщил, что страна обладает необходимыми ресурсами для защиты людей, а власти в борьбе с коронавирусом работают на опережение.
Путин заверил россиян, что ситуация с коронавирусом под контролем
Путин заверил россиян, что ситуация с коронавирусом под контролем

Президент РФ Владимир Путин записал к россиянам пасхальное видеообращение из дому, в котором рассказал, что ситуация в стране находится под полным контролем и "все будет хорошо". Соответствующее видео опубликовала в воскресенье, 19 апреля, пресс-служба Кремля.

"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем", - заявил президент.

Путин отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

"Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и, прежде всего, для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - добавил он.

Президент РФ также подчеркнул, что власти работают в борьбе с коронавирусом на опережение.

"Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо", - указал Путин.

Он также поздравил россиян с Пасхой, отметив, что "все будет хорошо с Божьей помощью".

Накануне сообщалось, что в России рекордное число новых заражений COVID-19. За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах России.

Также в Москве заявляли об увеличении числа бессимптомных пациентов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Путин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
MykRom    19.04.2020, 12:44
Оценка:  0
MykRom
"все будет хорошо с Божьей помощью". - а кто меня не слушает - я не виноват.
Vixerunt    19.04.2020, 12:36
Оценка:  +1
Vixerunt
Ударим автопробегом по бездорожью и бюрократизму. Дядя тебе тупо не верят даже когда ты говоришь правду.
navigator2    19.04.2020, 12:26
Оценка:  +1
navigator2
*PALM FACE*
без коментарів
Bиoлeттa_    19.04.2020, 12:20
Оценка:  0
Bиoлeттa_
Вдаримо Іскандерами по коронавірусу!
shk67    19.04.2020, 11:54
Оценка:  +1
shk67
Это как на опережение? Опять тупорылый чес по ушам тупорылым холопам.
shk67    19.04.2020, 11:55
Оценка:  0
shk67
"все будет хорошо с Божьей помощью (подохнем все)".
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь