Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Испания ослабит карантин несмотря на печальную статистику

Комментариев: 0
Ранее мэр Барселоны Ада Колау, у которой есть маленькие дети, призвала правительство разрешить детям выходить на улицу.
Прогулки для детей запретили в марте
Прогулки для детей запретили в марте
Getty
 
Правительство Испании с 27 апреля намерено разрешить прогулки детям на улице, что было запрещено с марта из-за пандемии коронавируса, о чем сообщил премер-министр Педро Санчес, сообщает ВВС.
 
"Премьер-министр Педро Санчес намерен ослабить правила (карантина - ред.) 27 апреля, чтобы они (дети - ред.) могли выйти подышать свежим воздухом", - говорится в сообщении.
 
На этой неделе мэр Барселоны Ада Колау, у которой у самой есть маленькие дети, просила правительство разрешить детям выходить на улицу.
 
В жестких условиях карантина детям в Испании запрещено выходить на улицу с 14 марта.
 
Накануне на брифинге Санчес заявил, что Испания оставила позади "самые экстремальные моменты и сдержала жестокий натиск пандемии". 
 
В то же время правительство призвало парламент продлить "состояние тревоги" в Испании до 9 мая, поскольку достигнутые успехи "все еще недостаточны".
 
Накануне сообщалось, что Педро Санчес решил продлить карантинные меры в стране, введенные из-за коронавируса, до 9 мая. 
 
Также Корреспондент писал, что в Испании число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь