Испания ослабит карантин несмотря на печальную статистику

Ранее мэр Барселоны Ада Колау, у которой есть маленькие дети, призвала правительство разрешить детям выходить на улицу.

Прогулки для детей запретили в марте Getty

Правительство Испании с 27 апреля намерено разрешить прогулки детям на улице, что было запрещено с марта из-за пандемии коронавируса, о чем сообщил премер-министр Педро Санчес, сообщает ВВС.

"Премьер-министр Педро Санчес намерен ослабить правила (карантина - ред.) 27 апреля, чтобы они (дети - ред.) могли выйти подышать свежим воздухом", - говорится в сообщении.

На этой неделе мэр Барселоны Ада Колау, у которой у самой есть маленькие дети, просила правительство разрешить детям выходить на улицу.

В жестких условиях карантина детям в Испании запрещено выходить на улицу с 14 марта.

Накануне на брифинге Санчес заявил, что Испания оставила позади "самые экстремальные моменты и сдержала жестокий натиск пандемии".

В то же время правительство призвало парламент продлить "состояние тревоги" в Испании до 9 мая, поскольку достигнутые успехи "все еще недостаточны".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet