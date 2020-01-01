Испания ослабит карантин несмотря на печальную статистику
Ранее мэр Барселоны Ада Колау, у которой есть маленькие дети, призвала правительство разрешить детям выходить на улицу.
Правительство Испании с 27 апреля намерено разрешить прогулки детям на улице, что было запрещено с марта из-за пандемии коронавируса, о чем сообщил премер-министр Педро Санчес, сообщает ВВС.
"Премьер-министр Педро Санчес намерен ослабить правила (карантина - ред.) 27 апреля, чтобы они (дети - ред.) могли выйти подышать свежим воздухом", - говорится в сообщении.
На этой неделе мэр Барселоны Ада Колау, у которой у самой есть маленькие дети, просила правительство разрешить детям выходить на улицу.
В жестких условиях карантина детям в Испании запрещено выходить на улицу с 14 марта.
Накануне на брифинге Санчес заявил, что Испания оставила позади "самые экстремальные моменты и сдержала жестокий натиск пандемии".
В то же время правительство призвало парламент продлить "состояние тревоги" в Испании до 9 мая, поскольку достигнутые успехи "все еще недостаточны".
Накануне сообщалось, что Педро Санчес решил продлить карантинные меры в стране, введенные из-за коронавируса, до 9 мая.
Также Корреспондент писал, что в Испании число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч.
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