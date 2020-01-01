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В мире уже больше 2,3 млн больных COVID

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Лидируют по числу инфицированных COVID по-прежнему США. Затем идут Испания, Италия и Франция.
Больше всего от вируса страдают Штаты
Больше всего от вируса страдают Штаты
kp.ua
 
В мире зафиксировано уже 2 364 642 подтвержденных случаев коронавируса, о чем свидетельствуют данные Worldometer.
 
Жертв от COVID насчитывается уже 162 тыс. 525 человек , количество выздоровевших - 607 952 человек.
 
Наиболее пострадавшей страной остаются США с 741 230 случаями заболевания и 39103 летальными случаями.
 
На втором месте по количеству больных Испания - 195 944 пациентов, 20 453 из которых умерли от вируса.
 
Италия - третья страна по количеству подтвержденных случаев коронавируса - 175925. Число смертей здесь составляет 23 227 человек.
 
В четверку наиболее пострадавших стран входит также Франция, где насчитывается 152 578 подтвержденных случаев болезни COVID-19 и 19718 смертей.
 
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 343 человека. Из них 26 детей и 53 медработника.
 
По состоянию на утро 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 

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Теги: жертвы, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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