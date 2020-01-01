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Коронавирус в Италии пошел на спад

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За прошедшие сутки было зафиксировано 433 смерти. Общее количество умерших от коронавируса - 23 660 человек.
Смертность от COVID снизилась
Смертность от COVID снизилась
 
В Италии уменьшилось число жертв коронавируса, показатель стал такой же, как в середине марта, о чем свидетельствуют новые данные Управления гражданской защиты страны.
 
Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 433 смерти от Covid-19 – меньше, чем 482 летальных случав накануне и 575 в пятницу.
 
Это почти столько же, как 12 марта – 431 умерших, самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество погибших снова возросло.
 
Общее количество умерших от коронавируса достигло 23 660.
 
За сутки обнаружили 3047 новых случаев инфицирования – несколько меньше, чем 3491 накануне. Из них в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране, обнаружили 855 случаев – существенно меньше, чем 1246 вчера.
 
В отделениях интенсивной терапии находятся 2635 пациентов – на 98 меньше, чем накануне. Эта цифра продолжает уменьшаться с 3 апреля. Всего в больницах находятся 25 033 больных коронавирусом.
 
С начала эпидемии выздоровели уже 47 055 пациентов, из них 2128 за последние сутки – несколько меньше, чем 2200 вчера.
 
Как сообщалось, с марта по 4 апреля смертность в Италии выросла более чем на 20%.

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Теги: Италия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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