Полсотни украинцев за рубежом вылечились от COVID
Больше всего инфицированных коронавирусом украинцев за границей находятся в Италии - 121 человек.
За рубежом от COVID-19 вылечились 50 граждан Украины, умерли – 7, сообщает 19 апреля вечером пресс-центр Министерства иностранных дел.
Отмечается, что среди 50 украинцев, которые выздоровели, 22 находятся в Греции, 6 – в Польше, по 4 – в Доминиканской Республике и Японии, по 2 – в Италии и Нигерии. В других странах выздоровели по одному украинцу.
О том, в каких странах умерли украинцы от коронавируса, не сообщается.
Лечатся от COVID-19 за рубежом 152 гражданина Украины, из них 121 – в Италии.
Как сообщалось, за сутки 18 апреля в Украине коронавирусом заразились 343 человека. Из них 26 детей и 53 медика.
В целом, по последним данным, в мире зафиксировано уже 2 364 642 подтвержденных случаев коронавируса.
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