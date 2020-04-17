Пингвины разгуливают по опустевшему Кейптауну

Обычно пингвины не любят большие скопления людей и когда человек подходит к ним слишком близко.

В южноафриканском Кейптауне пингвины стали разгуливать по пустым улицам. Об этом пишет Business Insider.

“Животные чувствуют себя максимально свободно: важной поступью переходят дорогу, при необходимости легко запрыгивая на бордюр”, - говорится в сообщении.

Так, троицу пингвинов запечатлел один из сотрудников Реабилитационного центра для пингвинов SANCCOB.

“У нас сейчас довольно много работы: птицы так и норовят забраться подальше от своего места обитания - колонии пингвинов на пляже Boulders Beach”, - говорят сотрудники Центра.

Ранее в столице Чили Сантьяго был замечен необычный "прохожий". На опустевших из-за карантина улицах спокойно разгуливала дикая пума.

Также мы писали, что в очистившихся каналах Венеции из-за отсутствия туристов завелись рыбы. Также в центре итальянских городов, находящихся на строгом карантине, замечены дикие животные, которые себя чувствуют весьма вольготно.

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