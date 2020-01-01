Жителям Бельгии передумали раздавать защитные маски

Бельгийцам выдадут по отрезу специальной ткани, из которого жители страны смогут сшить для себя маски.

Власти Бельгии отказались от идеи бесплатной раздачи масок населению после карантина. Вместо этого бельгийцам будут выдавать фильтрующую ткань, чтобы каждый мог сам сшить себе маску. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила местная газета Le Soir.

По информации издания, бургомистры всех 19 коммун Брюсселя получили письмо, в котором руководителей местных органов власти уведомили, что идея бесплатного распределения масок не будет реализована. Вместо этого жителям королевства "будут раздавать кусочки фильтрующей ткани, из которых они смогут сами делать маски дома".

Распределять ткань среди подданых королевства будут местные чиновники.

Медицинские маски, которые Бельгия сейчас закупает за границей или пытается наладить их собственное производство, "будут распределяться по обычным коммерческим каналам", то есть будут отправлены в аптеки, где в настоящее время данный вид товара находится в очень большом дефиците.

Глава правительства Бельгии Софи Вильмес, объявив о продлении карантина в стране с 19 апреля до 3 мая, подчеркнула, что "ношение тканевых масок будет рекомендовано в любой ситуации, когда невозможно сохранить безопасную социальную дистанцию".

Ранее в США объявили об ослаблении карантина. Так, американские штаты Техас и Вермонт с начала следующей недели позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу, несмотря на распространение коронавируса.

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