Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

Всего в Соединенных Штатах зарегистрировано 762 496 случаев заражения новым коронавирусом.

Количество погибших в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции выросло до 41 942 человека. Об этом сообщает портал Worldometres.info.

В общей сложности в стране заражены 762 496 человек, из них более 114 тысяч были госпитализированы для прохождения лечения. В свою очередь, выздоровели от нового типа коронавируса 69 956 пациентов.

Согласно данным учреждения, власти США протестировали всего 3,7 млн жителей.

В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.

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Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке смертность от COVID-19 пошла на спад. За сутки в штате умерло более полутысячи человек, что является лучшим показателем за последнее время.