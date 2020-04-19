В Канаде стрелок убил более десяти человек

В результате инцидента один полицейский получил ранения, а другая 23-летняя сотрудница полиции погибла.

В Канаде 51-летний местный житель открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия в городе Портапик. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, сообщает The Guardian.

"Могу сказать, что более десяти человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", - сказал сотрудник полиции провинции Крис Лэзер, добавив, что, скорее всего, число жертв увеличится.

В полиции сообщают, что стрелок погиб в ходе инцидента.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

"Поиски подозреваемого продолжались всю ночь. Этим утром мы активно искали подозреваемого в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии. Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался", - уточнил Лэзе.

Сообщается, что стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины устанавливаются.

Ранее австралиец Брентон Таррант признал вину в убийстве более пятидесяти человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

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