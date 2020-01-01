Президент Чехии предлагает “закрыть” страну на год

По мнению Земана, в противном случае есть опасность, что в республику снова проникнет коронавирус.

Закрытые из-за распространения коронавируса госграницы должны оставаться в таком состоянии еще год, заявил президент Чехии Милош Земан. Об этом он заявил в воскресенье, 19 апреля, в интервью пражской радиостанции "Частота-1".

“Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии”, - заявил Земан.

По словам чешского лидера, граждане страны могут потратить это время на поездки по стране и любование ее красотами.

Между тем министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек накануне сообщил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей. Затем ограничения на свободный выезд и въезд в страну со Словакией и Австрией.

В стране с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен.

В Чехии на данный момент выявлен 6 701 заразившийся. Жертвами пандемии стали 186 жителей республики. От заболевания, вызываемого вирусом, вылечились 1 298 граждан.

Ранее министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заплатил штраф за то, что снял маску во время видео конференции в зале, где кроме него находились другие люди.

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