В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

При этом риск несчастных случаев и разрушений при данных толчках оценен сейсмологами как низкий.

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в воскресенье у берегов Японии. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр стихии находился в 125 км к северо-востоку от японского города Сендай, остров Хонсю, префектура Мияги, 373 км северо-восточнее Токио, где проживает более одного миллиона человек.

Очаг толчков залегал на глубине 60 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в Тихом океане к юго-востоку от японского города Сидзуока.

Напомним, 22 марта в столице Хорватии Загребе произошло землетрясение магнитудой 5,3. Оно оказалось самым мощным в стране за 140 лет. Пострадали 17 человек. Были повреждены 66 зданий и 23 автомобиля.

Также сообщалось, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6. Оно произошло в акватории Тихого океана, угроза цунами не объявлялась.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet