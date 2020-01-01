Выросло число жертв бойни в Канаде

Изначально сообщалось о 10 жертвах. Среди погибших сотрудница полиции. Стрелок также убит.

Канадская полиция обновила данные о жертвах стрельбы в провинции Новая Шотландия. Как сообщает CBC со ссылкой на комиссара нацполиции страны Бренду Лаки, погибли по меньшей мере 17 человек, включая стрелка.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Число жертв может возрасти.

Известно, что 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 50 км от Порталика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Сам стрелок был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но не являлся сотрудником правоохранительных органов.

Уортман был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки.

Мотивы его действий пока не установлены. В полиции сообщили, что с некоторыми жертвами он был знаком.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.

Эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. До этого самым массовым убийством было совершенное в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля - тогда погибли 14 женщин.

Ранее в поселке Елатьма Рязанской области РФ мужчина застрелил пять человек из-за шума вечером.

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