В Нигерии напали на деревни: десятки жертв
В нигерийском штате Кацина вооруженные боевики убили 47 человек во время атаки на несколько деревень, сообщает Reuters.
В данном регионе периодически происходят столкновения между занимающимися животноводством представителями племени фулани и ряда общин, занимающихся сельским хозяйством.
Боевики совершили нападения в районах деревень Дутсинма, Данмуса и Сафана между 12:30 и около 3:00 ночи воскресенья.
В район были отправлены отряды полиции, нигерийской армии, военно-воздушных сил Нигерии, гражданской обороны и Департамента государственных служб.
Как сообщает Синьхуа, военные предотвратили нападение неизвестной группировки на одно из сел в штате Кацина, ликвидировав нескольких боевиков.
Также сообщается, что позже военные ликвидировали несколько десятков боевиков группировки "Боко харам".
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