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Китай оценил последствия коронавируса для экономики

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Китайская экономика из-за пандемии упала впервые с 1992 года. Прибыль госкомпаний рухнула почти на 60%.
Аналитики прогнозируют рост экономики Китая по итогам года
Аналитики прогнозируют рост экономики Китая по итогам года
По итогам первого квартала 2020 года экономика Китая упала на 6,8% - впервые с 1992 года, заявил в понедельник, 20 апреля, директор общего экономического отдела Госкомитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн, пишет РИА Новости.
 
 
"Первый квартал этого года был крайне необычным, эпидемия нового коронавируса - самый острый кризис со времен Второй мировой войны, став для экономического развития Китая небывалым ударом, все главные макроэкономические показатели заметно снизились", - заявил Пэнчэн.
 
Он отметил, что в данной ситуации нужно учитывать то, что неожиданная вспышка эпидемии резко нарушила нормальную экономическую активность, во многих странах приостановлено производство, международные торгово-экономические связи практически прекратились.
 
"Экономическую активность во время эпидемии нельзя сравниваться с экономической активностью в обычное время. Поэтому спад экономики в первом квартале вовсе не является отражением основной ситуации с экономическим развитием Китая, это результат внезапного события", - отметил чиновник.
 
Он добавил, что эпидемия стала беспрецедентным испытанием для экономики Китая, в процессе борьбы с ней правительству пришлось заплатить определенную цену, чтобы спасти жизни людей. 
 
Он выразил уверенность в том, что Китай, опираясь на свой огромный внутренний рынок, сможет преодолеть возникшие временные трудности.

Как сообщает Reuters, в связи с пандемией коронавируса, чистая прибыль госкомпаний Китая в первом квартале 2020 года упала на 58,8% в годовом исчислении.

"Беспрецедентное падение произошло из-за снижения прибыли в авиации, автомобилестроении, туризме и нефтяной промышленности, которые были разрушены кризисом коронавируса", - сообщил пресс-секретарь Госкомиссии по надзору и управлению госактивами Пэн Хуаган.

Он заверил, что государство будет прилагать усилия для предотвращения банкротства государственных капиталовложений, снижения оплаты труда и увольнений персонала.

По последним данным, в Китае за сутки зафиксировано всего 12 случаев коронавируса. Ни один человек не умер.

 

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Теги: экономика, Китай, ВВП, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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