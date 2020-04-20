Китай оценил последствия коронавируса для экономики

"Первый квартал этого года был крайне необычным, эпидемия нового коронавируса - самый острый кризис со времен Второй мировой войны, став для экономического развития Китая небывалым ударом, все главные макроэкономические показатели заметно снизились", - заявил Пэнчэн.

Он отметил, что в данной ситуации нужно учитывать то, что неожиданная вспышка эпидемии резко нарушила нормальную экономическую активность, во многих странах приостановлено производство, международные торгово-экономические связи практически прекратились.