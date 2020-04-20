Китай оценил последствия коронавируса для экономики
Как сообщает Reuters, в связи с пандемией коронавируса, чистая прибыль госкомпаний Китая в первом квартале 2020 года упала на 58,8% в годовом исчислении.
"Беспрецедентное падение произошло из-за снижения прибыли в авиации, автомобилестроении, туризме и нефтяной промышленности, которые были разрушены кризисом коронавируса", - сообщил пресс-секретарь Госкомиссии по надзору и управлению госактивами Пэн Хуаган.
Он заверил, что государство будет прилагать усилия для предотвращения банкротства государственных капиталовложений, снижения оплаты труда и увольнений персонала.
По последним данным, в Китае за сутки зафиксировано всего 12 случаев коронавируса. Ни один человек не умер.
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