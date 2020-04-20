В России почти 50 тысяч заболевших коронавирусом

Вылечились от коронавируса почти 3,5 тысячи челове, более 400 - скончались. Более половины случаев COVID-19 в стране - завозные.

В России ежедневно более 4000 зараженных коронавирусом

В России за сутки выявлены 4 268 случаев заболевания коронавирусом, всего встране уже 47 121 заболевших, сообщает оперштаб в понедельник, 20 апреля.

Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 405, за сутки умерло 44 человека.

Число выздоровевших россиян, возросло до 3 446, за сутки выписали 155 человек.

Более половины новых случаев заражения коронавирусом в России являются завозными, уточнили в оперштабе.

Накануне президент РФ Владимир Путин в пасхальном видеообращении заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet