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В России почти 50 тысяч заболевших коронавирусом

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Вылечились от коронавируса почти 3,5 тысячи челове, более 400 - скончались. Более половины случаев COVID-19 в стране - завозные.
В России ежедневно более 4000 зараженных коронавирусом
В России ежедневно более 4000 зараженных коронавирусом

В России за сутки выявлены 4 268 случаев заболевания коронавирусом, всего встране уже 47 121 заболевших, сообщает оперштаб в понедельник, 20 апреля.

Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 405, за сутки умерло 44 человека.

Число выздоровевших россиян, возросло до 3 446, за сутки выписали 155 человек.

 

Более половины новых случаев заражения коронавирусом в России являются завозными, уточнили в оперштабе.

Накануне президент РФ Владимир Путин в пасхальном видеообращении заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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src_fever    20.04.2020, 12:19
Оценка:  -24
src_fever
БМ как всегда забывают сказать сколько тестов сделано - 2,05 млн. на сегодня
amzyraa    20.04.2020, 12:57
Оценка:  -1
amzyraa
И че ваши тесты Лукашенко отказался покупать? Фуфел с погрешностью до 60%
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