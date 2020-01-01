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Число зараженных COVID в Европе превысило миллион

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При этом на регион приходится более 60% смертей, связанных с пандемией. Больше 20 тысяч человек умерли в Италии и Испании.
Число зараженных COVID в Европе превысило миллион
В Европе количество случаев заболевания коронавирусом превысило миллион человек, свидетельствуют данные Европейского центра по профилактике и контролю болезней (ECDC).
 
"По состоянию на воскресенье, 19 апреля, в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано более 1000000 подтвержденных случаев заражения и более чем 100 000 смертей от нового коронавируса", - говорится в сообщении.
 
Больше всего случаев заболевания в Испании, которая первой из европейских стран перешагнула отметку в 200 тысяч: 20 852 человека умерли, 80 587 пациентов выздоровели. Далее идут Италия (175 925), Германия (139 897), Великобритания (114 217) и Франция (111821).
 
 
 
Всего на Европу приходится почти половина количества заражений в мире и более 60% всех летальных случаев.

В мире на данный момент, по данным сайта worldometers, 2418559 случаев заболевания коронавирусом, при этом 165741 человек умер и 633062 - выздоровели.

В Украине за сутки выявили еще 261 случай коронавируса. Всего в стране 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

При этом семь областей не подали данные за воскресенье.

 

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Теги: Европа, ЕС, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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