Совет ЕС обсудит Украину и Восточное партнерство

Министры стран ЕС оценят политику в отношении восточных соседей в свете пандемии коронавируса.

В ЕС обсудят политику в отношении Украины в контексте коронавируса МИД Украины

Украина и политика Евросоюза в отношении Восточного партнерства в контексте пандемии коронавируса станут предметом обсуждения на Совете ЕС по вопросам иностранных дел. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что заседание министров иностранных дел стран ЕС пройдет 22 апреля в формате видеоконференции.

"Министры оценят подход и политику ЕС в отношении восточных соседей в свете пандемии COVID-19. Министры уделят особое внимание Украине и региона Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

В рамках текущих вопросов министры также уделят внимание последним международным событиям, особенно связанных с последующей деятельностью по реагированию на пандемию, а также коснутся ситуации в Ливии.

Председательствовать на заседании высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, в прошлом году Украина впервые стала лидером рейтинга стран-участниц Восточного партнерства. Позже в МИД Украины заявляли о заинтересованности в пересмотре и модернизации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и условий ЗСТ.

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