Коронавирус ударил по мировой наркоторговле - АР
Пандемия коронавируса негативно влияет на мировую наркоторговлю, парализуя экономику, закрывая границы и разрывая цепочки поставок з Китая, сообщает агентство AP.
Издание отмечает, что один из основных поставщиков, который закрылся, находился в Ухане, первом эпицентре глобальной вспышки коронавируса.
Вдоль 2000-мильной границы между США и Мексикой, через которую транспортируется подавляющее большинство нелегальных наркотиков, обычно шумное движение транспортных средств, которое контрабандисты используют для прикрытия, замедлилось до минимума.
Бары, ночные клубы и мотели по всей стране, которые являются плодородными рынками для торговцев наркотиками, закрылись. А цены на дефицитные лекарства резко выросли.
"Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса", - сказал аналитик по безопасности Алехандро Хоуп.
Синтетические наркотики, такие как метамфетамин и фентанил, оказались в числе наиболее проблемных в значительной степени потому, что они основаны на химических веществах-прекурсорах, которые наркоторговцы импортируют из Китая, после чего готовят наркотики в промышленных масштабах и отправляют в США.
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В МВФ ранее заявили, что эффект коронакризиса будет ощутим еще пять лет.
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