Саммит Восточного партнерства отложили - СМИ

Запланированная на июнь встреча перенесена на вторую половину года, однако, точно даты еще нет.

Саммит Восточного партнерства, который был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года. Об этом понедельник, 20 апреля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита, он сказал: "Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, будет ли возможным провести саммит в живом формате во второй половине года".

Ранее сообщалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видео-конференции.

Восточное партнерство – это восточное измерение внешней политики Европейского Союза, инициированное Польшей и Швецией. Программа направлена на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Сегодня стало известно, что заседание министров иностранных дел стран ЕС пройдет 22 апреля в формате видеоконференции. На нем будет обсуждаться политика в отношении Восточного партнерства в контексте пандемии коронавируса.

Ранее в МИД Украины заявляли о заинтересованности в пересмотре и модернизации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и условий ЗСТ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet