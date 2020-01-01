Германия ослабляет карантин
Власти Германии приняли решение об ослаблении карантинных мер из-за снижения заболеваемости, сообщает BBC.
Так, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль. В последние дни число новых заражений коронавирусом уменьшается.
Отмечается, что маленькие магазины, книжные магазины, гаражи и велосипедные магазины любого размера вновь открыли свои двери для покупателей. При этом они должны соблюдать требования социального дистанциирования.
Школы остаются в основном закрытыми, но вскоре должен восстановиться процесс обучения в выпускных классах, а университетам будет разрешено проводить экзамены. Все остальные карантинные мероприятия останутся в силе.
В Германии в понедельник зарегистрировали 1775 новых случаев заболевания за прошлый день, в то время как количество смертей, связанных с коронавирусом возросло на 110 до 4404.
Ранее сообщалось, что Норвегия открывает детские сады и разрешает поездки на дачу.
Также стало известно, что Испания ослабит карантин, несмотря на печальную статистику.
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