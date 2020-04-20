Беларусь проведет парад 9 мая

Парад и репетиции отменять не собираются - это часть боевой подготовки армии, сообщили в ответ на петицию граждан.

Министерство обороны Беларуси планирует провести парад в честь 9 мая в Минске, несмотря на три случая коронавируса, зафиксированные в армии. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает TUT.BY.

Оборонное ведомство Беларуси в ответ на петицию граждан с требованием отменить парад 9 мая ответило, что мероприятие состоится.

Петиция с требованием отменить и парад, и подготовку к нему появилась еще 29 марта на сайте Удобный город. Под обращением подписалось более семи тысяч белорусов.

Официальный ответ на петицию был подписан министром обороны страны Виктором Хрениным 16 апреля.

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Для Беларуси военные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", - говорится в ответе.

Еще 16 апреля у белорусского солдата-срочника был обнаружен коронавирус. На следующий день наличие инфекции подтвердилось еще у двух военнослужащих. Контакты зараженных солдат изолировали в палаточных городках.

Ранее Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов". Также он заявил, что белорусы не умирают от коронавируса, а от "букетов" хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

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