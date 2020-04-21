Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Новинский и Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры России.

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка minvr.ru

Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля и опубликованному на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский - совладелец холдинга Метинвест, а Киселева связывают с группой УкрМет. Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

Бьют по своим? Украина и РФ обмениваются санкциями

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet