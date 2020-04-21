Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов
Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.
Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля и опубликованному на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.
Новинский - совладелец холдинга Метинвест, а Киселева связывают с группой УкрМет. Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).
Бьют по своим? Украина и РФ обмениваются санкциями
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