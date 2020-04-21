Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Комментариев: 1
Новинский и Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры России.
РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка
РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка
minvr.ru

Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля и опубликованному на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский - совладелец холдинга Метинвест, а Киселева связывают с группой УкрМет. Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

Бьют по своим? Украина и РФ обмениваются санкциями

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Киселев, санкции, Вадим Новинский, Ответные санкции России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Graddfeydd    21.04.2020, 01:13
Оценка:  0
Graddfeydd
В чем суть этой комедии? "Сyка православная" и так шестерит на "русский мир". Пытались прикрыть это своими "санкциями"? Против Медведчука еще введите "санкции" - посмеемся вместе.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь