США продлевают закрытие границы с двумя странами

Граница между США и Мексикой будет закрыта еще 30 дней, как и граница между США и Канадой.

Власти Мексики и США пришли к соглашению о продлении на 30 дней запрета на "не жизненно важные" поездки через сухопутную границу двух стран в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают американские СМИ.

О таком закрытии границы изначально было объявлено 20 марта. Предполагалось, что эта мера будет действовать 30 дней.

Граница между США и Канадой также будет закрыта еще на 30 дней, отмечается в сообщениях.

На данный момент в США коронавирусом заражены около 763 тысяч человек, почти 42 тысячи умерли, еще 70 тысяч - выздоровели.

В столице США прошел массовый митинг против карантина

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