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ВОЗ: Основная борьба против коронавируса еще впереди

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С одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.
Гендиректор ВОЗ заявил, что основная борьба против коронавируса еще впереди
Гендиректор ВОЗ заявил, что основная борьба против коронавируса еще впереди

Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал он журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Напомним, 15 апреля президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.
 
Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса.

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Теги: Вирус, ВОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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