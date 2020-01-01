ВОЗ: Основная борьба против коронавируса еще впереди

С одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Гендиректор ВОЗ заявил, что основная борьба против коронавируса еще впереди

Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал он журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Напомним, 15 апреля президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса

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