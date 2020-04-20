ЕС готов оказать поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС - посол

Мониторинг будет проводиться с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине facebook.com/MNSKOB

Европейский союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий.

По его словам, он имел разговор с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

Еврокомиссар Янез Ленарчич отметил, что ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине в зоне отчуждения. "Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", - сообщил он.

Еврокомиссар уточнил, что мониторинг будет проводиться с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

#ЄС завжди підтримує Україну.

Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

Високо цінуємо готовність друзів допомагати ! https://t.co/3uUs32uVke — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

Ранее в ГСЧС назвали самый сложный очаг пожаров в зоне ЧАЭС. Украинские спасатели пытаются не допустить распространения пожаров в зоне отчуждения на территорию Беларуси.

Также сообщалось, что следствие проверяет связь между поджогами лесов в разных областях.

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