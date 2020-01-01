В Израиле подписано соглашение о создании правительства единства

Соглашение Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца предполагает переход должности премьер-министра.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц договорились о создании правительства. Вечером в понедельник, 20 апреля, они объявили о решении сформировать большую коалицию по итогам парламентских выборов 2 марта и сообщили, что подписали соглашение о создании правительства национального единства.

Одновременно переговорные команды партии Нетаньяху Ликуд и партии Ганца Кахоль-Лаван указали, что переговоры будут продолжены. Соглашение Нетаньяху и Ганца предполагает переход должности премьер-министра. При этом нынешний глава правительства займет этот пост первым на ближайшие полтора года, затем он перейдет к Ганцу. Правительство будет сформировано на паритетном принципе.

Обе стороны также подтвердили, что создание большой коалиции необходимо ввиду коронавирусного кризиса. "Мы предотвратили проведение четвертых выборов. Мы будем защищать демократию", – написал Бени Ганц в Twitter. Кроме того, он пообещал бороться против пандемии коронавируса и заботиться о гражданах страны.

В марте в Израиле прошли третьи внеочередные парламентские выборы в течение одного года. Партия Нетаньяху Ликуд одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого у Нетаньяху и Ганца снова не получилось договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный на это срок.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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