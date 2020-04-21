Трамп полностью остановит миграцию в США

Президент Соединенных Штатов Америки закрывает границы для иммигрантов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается закрыть границы США для мигрантов. Данное решение связано с распространением эпидемии коронавируса в мире. Трамп заявил, что в ближайшее время подпишет указ о временной и полной приостановке иммиграции в страну. Об этом он написал у себя в Twitter.

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“В свете атаки со стороны невидимого врага, а также ради необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты“, - написал Дональд Трамп.

Скриншот twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее Трамп анонсировал ослабление карантина. На следующей неделе три штата начнут постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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