В Японии вооруженный мужчина захватил в заложники детей

В заложниках у мужчины оказались две девочки возрастом 3 и 6 лет.

В Японии мужчина, вооруженный ножом, захватил в заложники двух девочек в ресторане в городе Фукуока. Как сообщается, заложникам 3 и 6 лет и они - дети владельца этого ресторана. Также известно, что мужчина, который захватил в заложники детей - бывший сотрудник этого ресторана. Об этом сообщают японские СМИ.

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Так, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина, которому около 30 лет, зашел в ресторан, специализирующийся на блюдах из угря, около 8:30 утра и, похоже, вступил с кем-то в спор.

Полиция оцепила район и ведет переговоры с мужчиной. Состояние заложников остается неизвестным.

Напомним, ранее в Японии женщина с топором пыталась проникнуть в дом премьер-министра. Ее задержала полиция на территории резиденции политика. В сумке у нее обнаружили топор и аэрозоли с горючими жидкостями.

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