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Двое туристов из Украины месяц сидели в пещере Индии из-за карантина

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Нарушителей нашла полиция.
Имена туристов не называют
Имена туристов не называют
fakty.ua

Вчера, 20 апреля, на севере Индии копы обнаружили в пещере группу туристов., среди которых выявилось двое украинцев. 

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Об этом сообщают Факты.

По предварительной информации, четверо мужчин и две женщины поселились там еще 24 марта. Двое из них - граждане Украины. Среди них также граждане США, Франции, Турции и Непала. Нарушители поселились в гостинице в городе Муни-Ки-Рети, штат Уттаракханд. Затем у них закончились деньги.

Кроме того, вернуться домой туристы не могли, поскольку власти Индии ввели жесткий карантин по всей стране. Группа покинула гостиницу и обосновалась в пещере. На оставшиеся средства туристы купили какие-то продукты, которыми и питались месяц, распределив их, как могли.

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Инспектор полиции Раджендра Сингх Катаит сообщил, что всех членов группы проверили на коронавирус. Тесты показали отрицательные результаты. Согласно действующим в стране правилам, всех отправили на 14-дневный карантин в находящуюся недалеко религиозную общину - ашрам. 

Напомним, из-за пандемии украинские полярники застряли в Антарктиде. В Национальном антарктическом центре не исключают, что ученым придется провести еще год на ледяном континенте.

 

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Теги: туристы, Индия, пещера
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