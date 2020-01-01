Коронавирус: Google выпустил новый Doodle

Компания запустила серию дудлов в поддержку службам, которые продолжают работать в условиях пандемии COVID-19.

Поисковая система Google выпустил новый дудл, посвященный борьбе с коронавирусом. Рисунок появился на стартовой странице системы.

Логотип компании изображен в виде домиков, в которых находятся буквы. Они демонстрируют чем люди могут заниматься во время карантина. Так одна "буква" читает, другие говорят по телефону, занимаются спортом и играют на гитаре.

Таким образом Google призывает людей оставаться дома и помочь остановить распространение вируса.

Фото: Google

По клику на картинку появляется страница с рекомендациями для пользователей, как вести себя в условиях пандемии коронавируса и карантина.

Ранее Google запустил серию дудлов с благодарностью службам, которые противодействуют распространению вируса. Так, Google посвятил дудл работникам общественного питания. Также сообщалось, что Google посвятил дудл Игнацу Земмельвейсу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet