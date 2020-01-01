Стрельба в Канаде: число жертв возросло до 19 человек

Число жертв бойни в канадском городке Порталик может еще возрасти, не исключают правоохранители.

Количество погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек. Об этом сообщает Reuters во вторник, 21 апреля.

Отмечается, что в число погибших включили полицейского и самого стрелка. При этом правоохранители не исключают, что число жертв бойни может еще возрасти.

По данным королевской канадской конной полиции, стрельбу открыл 51-летний Габриэль Вортман, который работал зубным врачом. Мотивы совершения им преступления пока неизвестны.

Напомним, вечером 18 апреля произошла стрельба в канадской провинции Новая Шотландия в небольшом городке Порталик примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакс. Это нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.

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