В РФ более 5,6 тысяч случаев коронавируса за сутки
Это новый суточный рекорд обнаруженных заболевших коронавирусной инфекцией в России.
В России за сутки выявили 5642 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб во вторник, 21 апреля.
В том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%).
Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19 (+12%).
За сутки умер 51 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в России умерли 456 человек с этим диагнозом.
Тем временем в Украине за все время официально подтверждено 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 415 из них - за минувшие сутки. 367 пациентов выздоровели, 161 - умер.
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Это не "суточный рекорд" на рооссии, как лепит БМ ... позавчера там было 6060 новых случаев за день.