В РФ более 5,6 тысяч случаев коронавируса за сутки

Это новый суточный рекорд обнаруженных заболевших коронавирусной инфекцией в России.

В России более 52 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5642 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб во вторник, 21 апреля.

В том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%).

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19 (+12%).

За сутки умер 51 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в России умерли 456 человек с этим диагнозом.

Тем временем в Украине за все время официально подтверждено 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 415 из них - за минувшие сутки. 367 пациентов выздоровели, 161 - умер.

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