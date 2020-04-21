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В Японии полиция задержала мужчину, взявшего в заложники детей

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Дети находились в заложниках шесть часов. Девочки не пострадали, но их отправили в больницу для проведения медицинского осмотра.
Нападавший был вооружен ножом
Нападавший был вооружен ножом
NHK

В японском городе Фукуока полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который захватил заложников в кафе. Об этом сообщает телеканал NHK во вторник, 21 апреля.

Отмечается, что в заложниках оказались две девочки в возрасте трех и шести лет. Обе они дочери владельца кафе.

В общей сложности дети находились в заведении шесть часов. Девочки не пострадали, но их отправили в больницу для проведения медицинского осмотра.

Мужчина ранее работал в этом кафе. Предположительно, конфликт произошел из-за его увольнения.

Ранее на Филиппинах освободили десятки заложников в торговом центре, которых захватил его бывший охранник. Мужчина отпустил удерживаемых людей после того, как руководство компании извинилось перед ним за увольнение и согласилось уйти в отставку.

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Теги: дети, Япония, заложники, девочка, кафе, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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