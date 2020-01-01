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В сети появилось видео из института вирусологии в Ухане

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В лаборатории, откуда якобы "разошелся" COVID-19, серьезные меры безопасности. Ученые одеты в два слоя защитных костюмов и проходят несколько воздухонепроницаемых камер.

Видео из уханьского Института вирусологии, снятое CCTV еще в феврале этого года, начало распространяться в СМИ. Отмечается, что это, якобы, именно та лаборатория, откуда произошла "утечка" коронавируса, пишет Daily Mail.

Лаборатория вирусологии в Ухане была открыта в 2018 году. Она обошлась в 34 миллиона фунтов стерлингов.

На кадрах показано, как ученый Чжан Хуацзюнь и его коллега, прежде, чем попасть в помещение, где исследуют вирусы, надевают два слоя защитных костюмов. Потом люди проходят несколько воздухонепроницаемых камер и только затем оказываются в лаборатории.

Чжан Хуацзюнь говорит, что воздух может попасть в помещение только снаружи, и утечки в принципе невозможны.

Как сообщалось ранее, разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории.

Также Korrespondent.net писал, что, по словам посла КНР в России, коронавирус был завезен в Ухань.
 

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Теги: ученые, Китай, лаборатория, видео, безопасность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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