Наличие антител к COVID-19 не дает иммунитет от болезни

В ВОЗ заявили, что нет надежды на то, что пандемия закончится, когда коронавирусом переболеет определенная часть населения.

Около 3% населения мира имеют антитела, показывающие, что они переболели COVID-19. Эти антитела не гарантируют наличие иммунитета от инфекции. Об этом сообщает the Guardian во вторник, 21 апреля.

Надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом определенная часть населения, напрасны, заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария Ван Керхов.

"Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране. Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета", - добавил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В организации отмечают, что рассчитывали на более высокое количество инфицированных людей.

При этом исследование, проведенное в Санта-Кларе, штат Калифорния, США, Стэнфордским университетом и опубликованное без экспертной оценки, показало, что этим вирусом было заражено в 50–85 раз больше людей, чем показывали официальные данные.

"Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни, или повторного заражения", - резюмировала Керхов.

Ранее в ВОЗ заявили, что основная борьба против коронавируса еще впереди. С одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

ВОЗ обновила стратегию по борьбе с коронавирусом

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