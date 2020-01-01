Туристы жили в пещере в Индии из-за COVID-19
Полиция индийского штата Уттаракханд обнаружила в пещерах шестерых иностранных туристов. Люди нашли там себе приют, поскольку вынуждены были съехать из отеля, так как у них закончились деньги. Из-за введенного карантина на фоне пандемии коронавируса они не смогли выехать из страны, пишет The Indian Express.
В пещере они прожили 25 дней. Полиции стало известно о "пещерных иностранцах" от местных жителей.
Четверых мужчин и двух женщин привезли в больницу и осмотрели, а потом разместили в карантин.
Группа состоит из двух граждан Украины, а остальные из США, Турции, Непала и Франции.
Они рассказали, что покупали продукты на оставшиеся деньги на близлежащих рынках. Пищу готовили на костре.
Ранее сообщалось, что многодетная семья ушла жить в лес из-за коронавируса.
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