Туристы жили в пещере в Индии из-за COVID-19

Из-за того, что у них закончились деньги, люди покинули отель. Домой они улететь не смогли, поэтому поселились в пещере. Среди туристов есть и украинцы.

В пещере жили 6 человек, среди них 2 украинца indianexpress.com

Полиция индийского штата Уттаракханд обнаружила в пещерах шестерых иностранных туристов. Люди нашли там себе приют, поскольку вынуждены были съехать из отеля, так как у них закончились деньги. Из-за введенного карантина на фоне пандемии коронавируса они не смогли выехать из страны, пишет The Indian Express.

В пещере они прожили 25 дней. Полиции стало известно о "пещерных иностранцах" от местных жителей.

Четверых мужчин и двух женщин привезли в больницу и осмотрели, а потом разместили в карантин.

Группа состоит из двух граждан Украины, а остальные из США, Турции, Непала и Франции.

Они рассказали, что покупали продукты на оставшиеся деньги на близлежащих рынках. Пищу готовили на костре.

Ранее сообщалось, что многодетная семья ушла жить в лес из-за коронавируса.

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