На опустевшем автобане Ferrari гонял на 372 км/ч

Воспользовавшись опустевшей дорогой из-за пандемии коронавируса, водитель разогнал автомобиль до скорости свыше 370 километров в час.

Водитель на Ferrari проехался по практически пустому автобану в Германии со скоростью больше 370 километров в час во время пандемии коронавируса. Видео поездки публикует Daily Mail.

Ролик поездки за рулем автомобиля стоимостью более двух миллионов долларов, опубликовал водитель. На кадрах видна приборная панель автомобиля и слышны звуки двигателя во время разгона.

Ранее сообщалось, что Jeep Grand Cherokee с елкой на крыше установил рекорд скорости.

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