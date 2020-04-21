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На опустевшем автобане Ferrari гонял на 372 км/ч

Комментариев: 2
Воспользовавшись опустевшей дорогой из-за пандемии коронавируса, водитель разогнал автомобиль до скорости свыше 370 километров в час.

Водитель на Ferrari проехался по практически пустому автобану в Германии со скоростью больше 370 километров в час во время пандемии коронавируса. Видео поездки публикует Daily Mail.

Ролик поездки за рулем автомобиля стоимостью более двух миллионов долларов, опубликовал водитель. На кадрах видна приборная панель автомобиля и слышны звуки двигателя во время разгона.

Ранее сообщалось, что Jeep Grand Cherokee с елкой на крыше установил рекорд скорости.

Также Корреспондент писал, что супергибрид McLaren Speedtail разогнали до 403 км/ч.
 

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Теги: скорость, Германия, видео, Ferrari, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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njkzy_c    21.04.2020, 14:20
Оценка:  0
njkzy_c
Дайте я присяду, вот это новость! вот это сенсация!
A-N-T    21.04.2020, 14:14
Оценка:  0
A-N-T
Давидыч кайфует?)))
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