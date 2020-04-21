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Экс-звезда Playboy совершила самоубийство

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Бывшая модель мужского журнала наложила на себя руки. 33-летняя американка ранее злоупотребляла алкоголем.
Тело модели нашла полиция
Тело модели нашла полиция
tmz.com

Бывшая звезда журнала Playboy Эшли Мэттингли совершила самоубийство. Модели было 33 года, пишет TMZ.

Тревогу забил друг Мэттингли. Он позвонил в полицию и сообщил, что она длительное время не выходит на связь. Приехавшие по адресу полицейские нашли женщину мертвой.

Причина смерти пока неизвестна.

Эшли Мэттингли жила в американском городе Остин в Техасе. Она страдала от алкогольной зависимости, однако родственники утверждают, что в последнее время она перестала злоупотреблять алкоголем.

Мэттингли снялась для обложки Playboy в 2011 году. Журнал назвал ее Мисс Март 2011.

Ранее мы писали, что бездомная телезвезда покончила с собой. Девушка, о которой сняли документальный фильм три года назад, нашла жилье и работу. Ее жизнь начала налаживаться.

Напомним, что информатор WikiLeaks Челси Мэннинг совершила попытку суицида.

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Теги: США, самоубийство, Playboy, модель, суицид, самоубийца
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    21.04.2020, 14:33
Оценка:  -3
МаксимУм
Она страдала от алкогольной зависимости? А может она ею наслаждалась...
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