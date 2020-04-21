Экс-звезда Playboy совершила самоубийство
Бывшая звезда журнала Playboy Эшли Мэттингли совершила самоубийство. Модели было 33 года, пишет TMZ.
Тревогу забил друг Мэттингли. Он позвонил в полицию и сообщил, что она длительное время не выходит на связь. Приехавшие по адресу полицейские нашли женщину мертвой.
Причина смерти пока неизвестна.
Эшли Мэттингли жила в американском городе Остин в Техасе. Она страдала от алкогольной зависимости, однако родственники утверждают, что в последнее время она перестала злоупотреблять алкоголем.
Мэттингли снялась для обложки Playboy в 2011 году. Журнал назвал ее Мисс Март 2011.
Cмотрите фотогалерею: Экс-звезда Playboy совершила самоубийство
Ранее мы писали, что бездомная телезвезда покончила с собой. Девушка, о которой сняли документальный фильм три года назад, нашла жилье и работу. Ее жизнь начала налаживаться.
Напомним, что информатор WikiLeaks Челси Мэннинг совершила попытку суицида.
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