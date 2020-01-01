Ученые пояснили высокую смертность мужчин от COVID

Высокую уязвимость мужчин к коронавирусной инфекции ученые также поясняют Y-хромосомой, которая не содержит генов.

Ученые выяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины, исследование публикует Science Alert.

Австралийский генетик Дженнифер Грейвз из Университета Ла Троб пояснила относительно высокую мужскую смертность сочетанием нескольких факторов, включая гены, гормоны, особенности иммунной системы и поведение.

В Италии и Китае смертность среди мужчин более чем вдвое выше, чем среди женщин. В Нью-Йорке мужчины составляют около 61 процента от общего числа умерших пациентов. При этом увеличение смертности мужчин по отношению к женщинам одинаково в каждой возрастной группе от 30 до 90 лет.

Другой причиной могут быть наличие хронических заболеваний, в том числе болезней сердца, диабета и рака, от которых также чаще страдают мужчины.

Однако основной причиной большей уязвимости мужчин к заболеваниям называют Y-хромосому. Она почти не содержит генов, но имеет множество повторяющихся последовательностей, часто называемых "мусорной ДНК". При ухудшении регуляции по мере старения эта ДНК может оказывать токсичное воздействие на организм. Однако в Y-хромосоме также содержится ген SRY, управляющий уровнем мужских гормонов, включая тестостерон. Высокий уровень тестостерона и небольшое количество эстрогена делают мужчин уязвимыми к болезням сердца.

У женщин также сильно развита иммунная система. Это делает их восприимчивыми к аутоиммунным заболеваниям, но повышает неуязвимость против вирусных болезней.

Ранее Корреспондент писал предположение других ученых касаемо смертности мужчин от коронавируса.

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