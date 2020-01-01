Во Франции ребенок с COVID не заразил никого из 170 контактировавших - СМИ
В департаменте Верхняя Савойя во Франции девятилетний мальчик, у которого выявили коронавирус, не инфицировал никого из 172 человек, с кем контактировал. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 21 апреля.
Вирус не зафиксировали ни у одного из близких родственников ребенка. Тем не менее все 172 человека, с кем контактировал мальчик, были помещены в качестве меры предосторожности на карантин.
Отмечается, что прежде чем у мальчика диагностировали инфекцию, он посещал сразу три местных лыжных школы. Ребенок в свою очередь относится к кластеру зараженных, связанных с британцем Стивом Уолшем - первому подданному Великобритании, у которого зарегистрировали COVID-19.
Британец был заражен коронавирусом на конференции в Сингапуре в январе. Затем он присоединился к своей семье из пяти человек и к группе из 10 совершеннолетних британцев, когда он прилетел из Лондона в Верхнюю Савойю на лыжный курорт Контамин-Монжуа.
Органы здравоохранения Франции предполагают, что дети могут не быть основными распространителями вируса.
Напомним, что ранее в Житомирской области COVID-19 диагностировали у младенца - малышу всего шесть месяцев.
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