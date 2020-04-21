ВОЗ сомневается в лечении коронавируса отваром полыни

В ВОЗ поступают сотни сообщений о лекарствах, травяных сборах, лечении, которое было найдено против COVID-19.

В ВОЗ заявили, пока лекарства против коронавируса нет

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь в борьбе с коронавирусом, пишут Риа.новости

Таким образом она прокомментирвоала заявление президента Мадагаскара, который представил лекарство против коронавируса. Оно создано на основе полыни. Власти острова сообщbли, что отвар дает результат в течение семи дней, его начнут давать школьникам со среды.

"Мы получаем сотни сообщений о лекарствах, травяных сборах, лечении, которое было найдено против COVID-19. На данный момент мы знаем, что лечения не существует. Нет ни вакцины, ни лекарства, которое было бы эффективным", - сказала Фадела Чаиб.

Напомним, ранее ученые нашли лекарство от тяжелой пневмонии при коронавирусе. Это адъювантные препараты.

Еще сообщалось, что в США нашли препарат , который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19.

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