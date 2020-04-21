Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВОЗ сомневается в лечении коронавируса отваром полыни

Комментариев: 0
В ВОЗ поступают сотни сообщений о лекарствах, травяных сборах, лечении, которое было найдено против COVID-19.
В ВОЗ заявили, пока лекарства против коронавируса нет
В ВОЗ заявили, пока лекарства против коронавируса нет
 
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь в борьбе с коронавирусом, пишут Риа.новости
Таким образом она прокомментирвоала заявление президента Мадагаскара, который представил лекарство против коронавируса. Оно создано на основе полыни. Власти острова  сообщbли, что отвар дает результат в течение семи дней, его начнут давать школьникам со среды.
 
"Мы получаем сотни сообщений о лекарствах, травяных сборах, лечении, которое было найдено против COVID-19. На данный момент мы знаем, что лечения не существует. Нет ни вакцины, ни лекарства, которое было бы эффективным", - сказала Фадела Чаиб. 
 
Напомним, ранее ученые нашли лекарство от тяжелой пневмонии при коронавирусе. Это адъювантные препараты.
 
Еще сообщалось, что в США нашли препарат, который за шесть дней ставит на ноги больных COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ВОЗ, лекарства, Мадагаскар, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь