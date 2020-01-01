Коронавирус: в Англии скончалось значительно больше людей, чем сообщалось

Количество смертей в Англии на 41% выше, чем в официальных данных британского правительства.

Количество умерших от коронавируса в Англии на 41% больше, чем сообщалось

В Англии и Уэльсе жертв коронавирус на 41% больше, чем сообщается в ежедневных сообщениях правительства, обнародованных до 10 апреля. Об этом со ссылкой на данные Управления национальной статистики пишет Reuters во вторник, 21 апреля.

По данным управления, до 10 апреля зафиксировано 13 211 смертей, тогда как правительство сообщило о 9 288 умерших в больнице. Статистические данные учитывают также тех, кто умер за пределами больницы.

Отмечается, что COVID-19 упоминался в трети всех свидетельств о смерти, выданных в Англии и Уэльсе за неделю до 19 апреля. При этом в Лондоне коронавирус упоминался в более чем половине свидетельств о смерти, выданных на этой неделе.

Напомним, что ранее британские медики заявили об острой нехватке средств защиты. Врачам посоветовали заменить защитные халаты короткими фартуками и повторно использовать одноразовые средства.

Также сообщалось, что Британия начала массовое производство потенциальной вакцины против COVID-19. Вакцина еще не прошла клинические испытания, но в Британии к сентябрю планируют изготовить миллион доз.

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