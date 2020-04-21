В Испании снижается число новых зараженных коронавирусом

В течение суток в стране выявили менее четырех тысяч новых случаев заражения, что укрепляет позитивную динамику последних дней.

В Испании констатировали прогресс в борьбе с коронавирусом

В Испании число жертв коронавируса за сутки увеличилось, но количество новых заражений продолжает снижаться. Такие обновленные данные во вторник, 21 апреля, обнародовало Министерство здравоохранения Испании, передает El Pais.

Так, за минувшие сутки умерли 430 больных. Это несколько больше, чем 399 накануне (самый низкий показатель с 24 марта) и 410 погибших в воскресенье.

При том, что в понедельник данные часто поступают с опозданием, что отражается в высшей статистике вторника, на этот раз суточное количество умерших все равно ниже, чем в течение всей прошлой недели, когда оно превышало 500 человек.

В то же время за последние 24 часа обнаружили 3968 новых заражений. Это еще меньше, чем 4266 накануне - самый низкий показатель с 17 марта.

Мадрид продолжает оставаться эпицентром эпидемии, там зарегистрировали 58 000 от общего количества заражений коронавируса и почти 7500 смертей. На втором месте - Каталония с более 43 000 случаев заражения и более 4150 погибших.

Всего с начала эпидемии в Испании заразились 204 178 человек, умерли - 21 282 больных, выздоровели - 82 514 человек.

На прошлой неделе власти страны приняли решение ослабить меры карантина, несмотря на грустную статистику. Перед этим сообщалось, что Педро Санчес решил продлить карантинные меры в стране, введенные из-за коронавируса, до 9 мая.

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