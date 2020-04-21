ВОЗ настаивает на введении умеренного карантина в Беларуси

Появились официальные данные ВОЗ по Беларуси.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует властям Беларуси ввести карантинные меры в связи с распространением коронавируса в стране.

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Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения по итогам поездки в республику.

К слову, в Беларуси сегодня около 7 тысяч инфицированных коронавирусом. Также зафиксировано смерть 51 человека.

Число зарегистрированных случаев Covid-19 в Беларуси быстро растет, вспышка Covid-19 в стране вступает в фазу передачи среди населения, необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования, - сказано в отчете.

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Отмечается, что ВОЗ рекомендует Беларуси ввести умеренный карантин - отменить любые массовые мероприятия, перевести на удаленное обучение вузы и школы, работников предприятий отправить работать из дома и помещать на изоляцию людей, контактировавших с больными. Эксперты ВОЗ пока не видят необходимости в режиме самоизоляции для всех граждан, как в России или Украине.

При этом организация призывает власти четко и прозрачно информировать население о ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, в Беларуси государство берет под контроль цены на продукты. Государство возьмет под контроль и регулирование цены на ряд социальных продуктов и товаров.

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