Больных COVID без симптомов может быть значительно больше - ученые

В среднем доля бессимптомных больных среди протестированных учеными оказалась высока- 56%.

Коронавируса без симптомов может быть гораздо больше

Некоторые люди являются носителями коронавирусной инфекции без протекания симптомов, эти больные способны передавать COVID другим, пишет УП.

Такая загадочная передача может объяснить быстрое распространение COVID-19 по всему миру и серьезную проблему, связанную со сдерживанием вируса.

При этом ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что случаи заболевания коронавируса без симптомов встречаются редко, и симптомы со временем проявляются.

Но некоторые исследования указывают на обратное.

Ученые проанализировали 9 исследований, в которых указано количество бессимптомных больных.

В этих работах диапазон распространения инфекции велик: от 0,76% больных жителей Исландии до 36% инфицированных жителей приюта для бездомных в Бостоне.

Но доля бессимптомных больных среди протестированных неизменно высока: примерно от 31% до 88%, в среднем 56%.

Через различные ограничения в этих исследованиях общее значение для населения, по мнению аналитиков, может быть меньше и составляет около 40%.

Однако эти данные пока нельзя применить ко всему населению, утверждают авторы. Для этого нужны более масштабные исследования.

Но похожие цифры приводит Центр медицины, основанной на доказательствах, который базируется на кафедре наук о первичной медико-санитарной помощи в Университете Оксфорда: от 5% до 80% людей с положительным результатом на SARS-CoV-2 могут не иметь симптомов.

Поэтому авторы предлагают увеличивать количество тестирований, чтобы понять, какое влияние больных COVID-19 без симптомов на пандемию.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему не тестируют бессимптомных пациентов.

По его словам, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и опыт других стран, кроме Южной Кореи, пока показывают, что тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью и имеет симптомы.

Он также добавил, что это зависит и от нагрузки на систему здравоохранения.

"Буквально недавно итальянские медики в средствах массовой информации просили людей без симптомов не обращаться за тестированием.

Поскольку лаборатории не успевают работать и медики не успевают проводить тесты тем, кто не имеет симптомов, но считает, что может быть инфицированным.

Это больше нужно для понимания эпидемиологической ситуации ", - заявлял Ляшко.

Отметим, в Украине анализ на коронавирус проводят людям с его симптомами, контактирующим с больными COVID, а также вернувшимся из-за границы гражданам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet